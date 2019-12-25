В МИДе РФ заверили, что властям "явно невыгодно" травить Навального

В сообщении сказано, что российское руководство готово «открыто, не предвзято" и с реально установленными фактами на руках» рассмотреть случай политика.

В МИДе РФ заверили, что властям "явно невыгодно" травить оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказано в сообщении ведомства по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

В министерстве подчеркнули, что озадачены "подозрительной поспешностью, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального". Кроме того, в заявлении упоминается о том, что власти хотят рассмотреть случай с отравлением бывшего сотрудника ФСБ Александром Литвиненко и бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. Там сказано, что сейчас все эти дела снова вспоминают на Западе.

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь. - сказано в сообщении ведомства

Ранее мы сообщили, что Кремль решил не оценивать слова Тихановской о "мирной революции".

Видео: Twitter / Кира Ярмыш