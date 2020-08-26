Кремль решил не оценивать слова Тихановской о "мирной революции"

Журналисты попросили политика прокомментировать действия силовиков в Белоруссии и в целом ситуацию в стране.

Кремль решил не оценивать слова Светланы Тихановской о "мирной революции". Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что Россия не вмешивается во внутриполитические дела Белоруссии. Затем представители средств массовой информации попросили оценить выступление Светланы Тихановской перед Европарламентом.

В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функции по правопорядку, означало бы вмешиваться в дела нашей союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Это спровоцировало волну протестов в республике.

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Видео: YouTube / euronews (in English)