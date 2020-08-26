В результате опроса, 77% россиян относятся к этому в разной степени отрицательно.

Стало известно, как россияне относятся к чипированию. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Больше половины россиян (54%) высказались однозначно отрицательно. Ещё 11% респондентов совершенно безразлично относятся к данной теме, 8% - положительно, 4% - затруднились ответить. В целом о чипировании слышали 69% граждан. Впервые об этом узнали 16% опрошенных, еще 15% уже были осведомлены.

Те, кто слышал о данной технологии (54%) считают, что чипирование без их ведома невозможно, 42% опрошенных придерживаются обратного мнения, еще 5% - затруднились с ответом.

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Видео: YouTube / AmperkaRu