Использование феминитивов допускается при обозначении профессий.

На Украине узаконили феминитивы. Об этом сказано на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

Приказ вышел после внесения изменений в Классификатор профессий. Дело в том, что в нем упразднялись или получали новые наименования те или иные должности. Профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме профессий, где традиционно есть только "женский" вариант: горничная, швея и так далее.

За сотрудницей сохраняется право потребовать адаптировать название для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в кадровую документацию.

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Видео: YouTube / Павел Астапов