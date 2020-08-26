Исследование показало почему иммунная система человека способствует развитию тяжелой формы коронавируса.

В Швеции раскрыли причину опасной формы коронавируса. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

Специалисты взяли образцы крови 27 пациентов с умеренной (10 человек) и тяжелой (17 человек) инфекцией. При заражении коронавирусом цитотоксичные лимфоциты рано активируются. Они функционируют по-разному при умеренном и тяжелом течение коронавируса. NK-клетки тяжелых больных демонстрировали высокую экспрессию белков перфорина. Исследователи полагают, что это отражает уровень адаптивных натуральных киллеров. Сейчас ученые пытаются определить, в какой степени иммунный ответ может способствовать тяжелой форме коронавируса.

Ранее мы сообщили, что в России обнаружен новый вид клеща.

Видео: YT / Nucleus Medical Media