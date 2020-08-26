Клещ паразитирует на летучих мышах. Впервые в России его обнаружили в Дагестане.

В России обнаружен новый вид клеща. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на научную группу ученых из нескольких университетов страны.

В научную группу вошли ученые из ТГУ, ТюмГУ, Мичиганского и Пензенского университетов, а также представители Жигулевского заповедника. Специалисты отмечают, что разнообразие видов рукокрылых на территории Дагестана достаточно велико. При этом, экология данного региона практически не изучена. Клещ "Новичок" впервые был изучен и описан в Германии. Он является переносчиком болезней, потенциально опасных для людей.

Ранее мы сообщили, что Госдеп готов поддержать требование ЕС о расследовании отравления Навального.

Видео: YouTube / Наука 2.0