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Госдеп готов поддержать требование ЕС о расследовании отравления Навального

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Это произойдет в случае, если информация об отравлении подтвердится.

Госдеп США готов поддержать требование ЕС о расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В Госдепе согласились с тем, что необходимо провести полное расследование этого инцидента. Соединенные Штаты намерены оказать необходимую помощь. В заявлении сказано, что семья Навального и россияне имеют право на знать правду, а для этого необходимо полное и прозрачное расследование. Только в этом случае удастся привлечь к ответственности виновных.

Мы сочувствует семье господина Навального и надеемся на его полное выздоровление.

- сказано в заявлении Госдепа США

В Кремле считают, что на сегодняшний день для уголовного расследования нет оснований. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что врачи занимаются первой стадией этого расследования. Он добавил, что Кремль никак не относится к обвинениям в адрес властей. Там считают, что это "абсолютно не может никак быть правдой".

Ранее мы сообщили, что Россия поставит Казахстану вакцину от коронавируса.

Видео: YT / European Commission

Теги: алексей навальный, госдеп сша, евросоюз, отравление, расследование
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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