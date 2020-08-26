Госдеп готов поддержать требование ЕС о расследовании отравления Навального

Госдеп США готов поддержать требование ЕС о расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В Госдепе согласились с тем, что необходимо провести полное расследование этого инцидента. Соединенные Штаты намерены оказать необходимую помощь. В заявлении сказано, что семья Навального и россияне имеют право на знать правду, а для этого необходимо полное и прозрачное расследование. Только в этом случае удастся привлечь к ответственности виновных.
Мы сочувствует семье господина Навального и надеемся на его полное выздоровление.
- сказано в заявлении Госдепа США
В Кремле считают, что на сегодняшний день для уголовного расследования нет оснований. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что врачи занимаются первой стадией этого расследования. Он добавил, что Кремль никак не относится к обвинениям в адрес властей. Там считают, что это "абсолютно не может никак быть правдой".
Ранее мы сообщили, что Россия поставит Казахстану вакцину от коронавируса.
Видео: YT / European Commission
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