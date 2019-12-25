Вакцину "Спутник V" предоставят после прохождения всех стадий испытаний.

Россия поставит Казахстану вакцину от коронавируса. Об этом сообщает правительство республики.

Накануне единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали документ о поставке "Спутник V". В пресс-службе отметили, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готов произвести необходимое количество препарата. Для жителей Казахстана, входящих в группу риска, вакцина будет предоставляться бесплатно.

В ходе рабочего визита в Москву, глава Минздрава Казахстана Алексей Цой встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. Они обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, министры подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

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