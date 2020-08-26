Литва оценила число попросивших убежище белорусов

Власти Литвы оценили число граждан Белоруссии, которые попросили им предоставить убежище. Об этом заявили журналисты "Sputnik Беларусь" со ссылкой на главу департамента миграции Вильнюса Эвелину Гудзинскайте.
В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили 11 граждан Белоруссии...Если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше
Эвелина Гудзинскайте, глава департамента миграции Литвы
Чиновница отметила, что все эти люди опасаются расправы в республике из-за своих политических убеждений. По словам специалиста, десять человек просят убежища, все еще находясь за границей, один - будучи в Литве.
Напомним, что власти Литвы рассматривают прошения об убежище в срок от нескольких недель до шести месяцев.
Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии.
Видео: Telegram / TUT.BY
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