Оппозиционный политик рассказала о ситуации в республике после проведенных выборов президента.

Светлана Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии. Об этом оппозиционный политик рассказала во время онлайн выступления перед членами ЕП.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии отметила, что на проведенных выборах фиксировались тысячи нарушений. По словам Тихановской, в ходе мирных протестов гражданского населения силовики убили минимум шестерых человек. Ранеными и пострадавшими считаются сотни людей. Еще десятки протестующих пропали без вести.

И это случается прямо сейчас в Европе Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Напомним, что 19 августа созданный оппозицией Координационный совет объявил о своих целях. Специалисты добиваются решения политического кризиса через диалог с местными властями. Они призывают отказаться от насилия и освободить всех политзаключенных. Активисты требуют проведения новых выборов главы государства.

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции.

Видео: YouTube / euronews (in English)