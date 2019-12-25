Союзный парламент призвал мир признать победу Лукашенко

Совет выразил уверенность в том, что белорусский народ проявит мудрость.

Совет Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России призвал мир признать победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства. заявление совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России

Совет также выступает против попыток дестабилизировать общественно-политической ситуации в республике. Парламентарии считают, что все вопросы следует решать в рамках правового поля, ведя конструктивный диалог.

Совет выразил уверенность в том, что белорусский народ проявит мудрость и сохранит мир и стабильность для процветания страны. Парламентарии считают, что выборы президента Белоруссии 9 августа прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси.

Ранее Тихановская выступила с заявлением по ситуации в Белоруссии.