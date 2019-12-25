Тихановская выступила с заявлением по ситуации в Белоруссии

Она отметила, что вернётся в Белоруссию только тогда, когда будет чувствовать себя в безопасности.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время онлайн-конференции выступила с заявлением по ситуации в Белоруссии.

В Белоруссии сегодня людей избивают только потому? что они высказывает свое мнение. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

По её словам, Белоруссия — это страна, в которой Сергей Тихановский сидит в тюрьме только потому, что осмелился высказать желание жить в "стране для жизни".

Тихановская заявила, что политические заключённые в республике должны выйти на свободу, а президентские выборы нужно провести заново. Она отметила, что вернётся в Белоруссию только тогда, когда будет чувствовать себя в безопасности.

Ранее министр обороны Белоруссии допускает стрельбу по протестующим.