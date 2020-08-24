Активисты растянулись от Вильнюса до границы с Белоруссией.

Жители Литвы встали в 35-километровую цепь в поддержку белорусской оппозиции. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Граждане страны взялись за руки и встали от Вильнюса до границы с белорусской республикой. Организатором акции стал журналист Андрюс Тапинас. По словам активиста, в мероприятии под названием "Путь к свободе" приняли участие около 50 тысяч человек.

Напомним, что в акциях протеста в Белоруссии приняли участие от 150 до 250 тысяч граждан. В администрации Александра Лукашенко рассказали, что демонстранты попытались подойти к Дворцу независимости и взять его штурмом. В этот момент в здании находился президент республики. Однако в опубликованных оппозицией роликах видно, что протестующие остановились на значительном расстоянии от оцепления, выставленного по периметру резиденции.

Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки.

Видео: Youtube/AFP News Agency