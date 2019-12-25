Она призвала рабочих "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий не поддаваться запугиванию.

Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки. Соответствующее видеообращение появилось на YouTube.

Тихановская призвала рабочих "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий не поддаваться запугиванию.

Я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Светлана Тихановская, политик

Она подчеркнула, что забастовка — это действенный и легальный способ давления на власть. По словам Тихановской, бастующие сейчас "символ свободной Белоруссии".

Бастующие призывают к освобождению политических заключённых и проведению новых выборов президента республики.

Ранее премьер Литвы встретился со Светланой Тихановской.