Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки. Соответствующее видеообращение появилось на YouTube.
Тихановская призвала рабочих "Беларуськалия", МТЗ, "Гродноазота" и других предприятий не поддаваться запугиванию.
Я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки.
Светлана Тихановская, политик
Она подчеркнула, что забастовка — это действенный и легальный способ давления на власть. По словам Тихановской, бастующие сейчас "символ свободной Белоруссии".
Бастующие призывают к освобождению политических заключённых и проведению новых выборов президента республики.
Ранее премьер Литвы встретился со Светланой Тихановской.
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