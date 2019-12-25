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Премьер Литвы встретился со Светланой Тихановской
Сегодня, 10:59
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lesjasap

Премьер Литвы встретился со Светланой Тихановской

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Саулюс Сквернялис поддержал стремление оппозиционного белорусского кандидата в проведении новых выборов.

Премьер-министр Литвы встретился со Светланой Тихановской. Об этом политик заявил на собственной странице на Facebook. Саулюс Сквернялис объяснил, что заверил оппозиционного белорусского кандидата в президенты в поддержке требований по проведению в республике новых выборов.

Заверил Светлану в том, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Белоруссии осуществилось

Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы

Напомним, что Светлана Тихановская находится в Литве с 10 августа. Она сдала тесты на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными. Для белорусского политика это означает, что она может продолжить без ограничений участвовать в общественной жизни в качестве лидера своего народа.

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета.

Теги: белоруссия, литва, саулюс сквернялис, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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