Премьер Литвы встретился со Светланой Тихановской

Саулюс Сквернялис поддержал стремление оппозиционного белорусского кандидата в проведении новых выборов.

Премьер-министр Литвы встретился со Светланой Тихановской. Об этом политик заявил на собственной странице на Facebook. Саулюс Сквернялис объяснил, что заверил оппозиционного белорусского кандидата в президенты в поддержке требований по проведению в республике новых выборов.

Заверил Светлану в том, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Белоруссии осуществилось Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы

Напомним, что Светлана Тихановская находится в Литве с 10 августа. Она сдала тесты на коронавирус. Их результаты оказались отрицательными. Для белорусского политика это означает, что она может продолжить без ограничений участвовать в общественной жизни в качестве лидера своего народа.

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета.