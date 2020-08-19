В президиум вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. Об этом пишет агентство ТАСС.

Известно, что в президиум вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе; юристы Лилия Власова и Максим Знак; Сергей Дылевский, председатель забастовочного комитета Минского тракторного завода; Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской; Павел Латушко, бывший министр культуры Белоруссии.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии. Она подчеркнула, что для мирной передачи власти в республике был организован Национальный координационный совета Белоруссии, который возглавит процесс транзита.

Видео: YouTube / Координационный совет