После передачи власти Совет сразу же инициирует проведение новых демократических выборов.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа. Соответствующее видеообращение она опубликовала на YouTube.

Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она подчеркнула, что для мирной передачи власти в республике был организован Национальный координационный совета Белоруссии, который возглавит процесс транзита.

Тихановская отмечает, что после передачи власти Совет сразу же инициирует проведение новых демократических выборов под международным наблюдением.

Ранее были названы последствия реализации программы "реанимация Белоруссии".

Видео: Youtube/Страна для жизни