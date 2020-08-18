Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии

Депутаты не считают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии.

Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из Sputnik Литва. Депутаты не считают Александра Лукашенко законным лидером соседней республики.

За постановление проголосовали 120 депутатов, против не было никого. При этом двое парламентариев воздержались сообщение местных СМИ

Парламентарии потребовали от властей Белоруссии проведения новых справедливых выборов, которые бы соответствовали мировым демократическим процедурам. Литва готова оказать услуги посредника в проведении голосования. Сейм также выступил за введение индивидуальных санкций из-за фальсификации итогов голосования на президентских выборах в Белоруссии. Ответственным за это лицам предлагается ограничить въезд в ЕС, а также заморозить активы.

В МИД Литвы заявили, что Тихановской нужно время для принятия решений.

Видео: Youtube/Atviras Seimas