В МИД Литвы заявили, что Тихановской нужно время для принятия решений

Линас Линкявичюс предположил, что Тихоновская оказалась не готова к такой политической нагрузке.

В МИД Литвы заявили, что Светлане Тихановской нужно время для решений о своей дальнейшей деятельности. Об этом во время радиоэфира журналистам с Ziniu radijas рассказал министр внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет Линас Линкявичюс, глава МИД Литвы

Дипломат рассказал, что белорусской оппозиционной кандидатке на пост президента требуется пауза, так как она оказалась в тяжелых обстоятельствах. Линкявичюс напомнил, что Тихановская ранее признавалась в том, что не является политиком. Он предположил, что на ее плечи легла такая нагрузка, к которой она не была готова.

В Литве назвали Светлану Тихановскую "символом выборов". В МИД отметили, что ее деятельность дала толчок белорусам к формированию понимания того, как должно создаваться гражданское общество.

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской.