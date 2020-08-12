Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская публично выступит в ближайшее время.

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Светланы Тихановской. Об этом Линас Линкявичюс написал в собственном аккаунте в Twitter. Чиновник объяснил, что переговорил с оппозиционным политиком из Белоруссии. По словам литовского министра, Тихановская чувствует себя хорошо и готовится публично выступить в ближайшее время.

Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Она выступит в ближайшее время Линас Линкявичюс, глава МИД Литвы

Ранее Линкявичюс в эфире местной радиостанции LRT заявил, что Светлана Тихановская расскажет о собственных планах тогда, когда будет готова к подобным действиям. Он добавил, что в Литве не будут торопить политика.

Напомним, что Светлана Тихановская вместе с главой ее избирательного штаба Марией Мороз прибыли 12 августа в Литву. Сейчас им выдана годовая национальная виза Литвы. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов предоставить Тихановской и членам ее семьи убежище.

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика.

Видео: YouTube / Страна для жизни