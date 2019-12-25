Тихановская во время длительного нахождения в ЦИК была со своим адвокатом.

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика, поэтому обращение к гражданам Белоруссии она могла сделать под давлением. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на главу штаба кандидата Марию Колесникову.

По её словам, Тихановская во время длительного нахождения в ЦИК была со своим адвокатом.

Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Мария Колесникова, глава предвыборного штаба Тихановской.

Она подчеркнула, что не может выйти на связь с Тихановской. Сама Колесникова, судя по её заявлениям, не собирается уезжать из Белоруссии.

Ранее Тихановская записала второе видеообращение, на котором очень напугана. Её глаза опущены вниз — она словно читает текст по листу бумаги.