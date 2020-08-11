Тихановская записала второе видеообращение, на котором очень напугана

Она попросила своих сторонников не противостоять белорусской милиции.

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала второе видеообращение к гражданам. На нём она очень напугана, её глаза опущены вниз — она словно читает текст по листу бумаги.

В обращении она благодарит всех избирателей, которые проголосовали за неё, а также призывает "к благоразумию и соблюдению закона".

Я не хочу крови и насилия. Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

Она попросила своих сторонников не противостоять белорусской милиции и не выходить на площади, чтобы не подвергать себя опасности.

Ранее Светлана Тихановская опубликовала первое видеообращение после отъезда в Литву.

Видео: Telegram / На видео видно