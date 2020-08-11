Тихановская записала второе видеообращение, на котором очень напугана

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала второе видеообращение к гражданам. На нём она очень напугана, её глаза опущены вниз — она словно читает текст по листу бумаги.
В обращении она благодарит всех избирателей, которые проголосовали за неё, а также призывает "к благоразумию и соблюдению закона".
Я не хочу крови и насилия.
Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии
Она попросила своих сторонников не противостоять белорусской милиции и не выходить на площади, чтобы не подвергать себя опасности.
Ранее Светлана Тихановская опубликовала первое видеообращение после отъезда в Литву.
Видео: Telegram / На видео видно
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