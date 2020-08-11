Глава МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил о задержании оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской перед её отъездом из республики. Заявление глава МИДа написал в своём Twitter.
Он рассказал, что до отъезда в Литву Тихановскую удерживали в здании на протяжении семи часов. По его словам, сейчас она находится в безопасности.
До этого доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что кандидата из республики вывезли белорусские власти.
Соратница Тихановской Мария Колесникова сейчас находится в Минске. По сообщениям сотрудников штаба, она также находится в безопасности.
Ранее Тихановская записала второе видеообращение, на котором очень напугана.
Видео: Youtube/Страна для жизни
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