Глава МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

До отъезда в Литву Тихановскую удерживали в здании на протяжении семи часов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил о задержании оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской перед её отъездом из республики. Заявление глава МИДа написал в своём Twitter.

Он рассказал, что до отъезда в Литву Тихановскую удерживали в здании на протяжении семи часов. По его словам, сейчас она находится в безопасности.

До этого доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что кандидата из республики вывезли белорусские власти.

Соратница Тихановской Мария Колесникова сейчас находится в Минске. По сообщениям сотрудников штаба, она также находится в безопасности.

Ранее Тихановская записала второе видеообращение, на котором очень напугана.

Видео: Youtube/Страна для жизни