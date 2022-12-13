Тихановская требует "принуждения" РФ к выводу войск из Белоруссии

Бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская считает, что западному сообществу следует вынудить Вооруженные силы России покинуть Белоруссию, присоединившись в этих усилиях к украинской стороне. Соответствующее заявление оппозиционный политик сделала в рамках выступления на XV Киевском форуме по безопасности.

Я полностью поддерживаю мирный план, который был предложен президентом Зеленским, я приветствую идею принятия Украины в НАТО и очень надеюсь, что это произойдёт скоро... Светлана Тихановская, оппозиционерка Белоруссии

Иностранка заявила о том, что требуется остановить "вмешательство во внутренние дела" со стороны Кремля, так как это поспособствует миру и стабильности европейского региона. По мнению Тихановской, только "Новая и демократическая" Белоруссия способна предоставить киевскому режиму полноценные гарантии по безопасности и развитие экономических и политических контактов с соседней страной.

На сегодняшний день будущее Европы и весь международный порядок решается на Украине. Светлана Тихановская, оппозиционерка Белоруссии

Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы.

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