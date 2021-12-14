Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы

Активист проведет наказание в колонии усиленного режима.

Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского к реальному сроку заключения. Об этом журналистам рассказала официальный представитель инстанции Алина Сулейко. Пресс-секретарь уточнила, что фигурант расследования и муж бывшей кандидатки на пост президента признан виновным в подготовке и организации массовых беспорядков на территории республики. Наказание подразумевает лишение свободы на 18 лет. Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима.

Адвокат мужа Светланы Тихановской заявил прессе, что сторона защиты планирует обжаловать данное судебное постановление.

Лукашенко: "Никакая Тихановская не выигрывала никогда выборы".

Видео: Telegram/Светлана Тихановская