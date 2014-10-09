Лукашенко: "Никакая Тихановская не выигрывала никогда выборы"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Светлана Тихановская не выигрывала никогда выборы главы государства. Такое мнение политик высказал на заседании по противодействию санкционным мерам в Минске. Его слова публикует Telegram-канал "Пул Первого". Лидер республики уточнил, что социологические исследования подтверждают его победу, которая произошла летом прошлого года. Сейчас Лукашенко внимательно следит за публикациями в РФ, США, Европе и Белоруссии по данному вопросу.
В Белоруссии западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению политика, целью для новых санкций против Белоруссии является устранение прямого конкурента, а также удушение национальной экономики.
Белорусский телеведущий Азарёнок считает, что Лукашенко возродил "оплеванную" Россию.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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