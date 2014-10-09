В Минске сослались на данные, предоставленные социологическими опросами.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Светлана Тихановская не выигрывала никогда выборы главы государства. Такое мнение политик высказал на заседании по противодействию санкционным мерам в Минске. Его слова публикует Telegram-канал "Пул Первого". Лидер республики уточнил, что социологические исследования подтверждают его победу, которая произошла летом прошлого года. Сейчас Лукашенко внимательно следит за публикациями в РФ, США, Европе и Белоруссии по данному вопросу.

В Белоруссии западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению политика, целью для новых санкций против Белоруссии является устранение прямого конкурента, а также удушение национальной экономики.

Белорусский телеведущий Азарёнок считает, что Лукашенко возродил "оплеванную" Россию.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

