Белорусский телеведущий Азарёнок считает, что Лукашенко возродил "оплеванную" Россию

Азаренок считает, что глава государства стал единственным, кто поддержал Россию в тяжелые для неё 90-е годы.

Телеведущий белорусского государственного телеканала CTV Григорий Азаренок в своей авторской программе "Тайные пружины политики" выступил с заявлением насчет президента страны Александра Лукашенко. Азаренок считает, что глава государства стал единственным, кто поддержал Россию в тяжелые для неё 90-е годы, помогая стране начать её возрождение.

В подтверждение своего мнения Азарёнок вспомнил об истории конфликта между президентом Борисом Ельциным и лидерами Верховного Совета в 1993 году. Кроме того, телеведущий считает, что в 90-е все страны отвернулись от Москвы и назвал Лукашенко возродителем "оплеванной и униженной" России.

В 1993-м казалось, что надежды на справедливость и собственную судьбу уничтожены. Но в 1994 году к власти в Беларуси приходит Лукашенко и первым делом он идет к своему израненному, оплеванному, униженному брату. Тогда каждая прибалтийская моська издевалась над раненым медведем. Клинтон ржал над вами. И только Александр Лукашенко подошел и сказал: „Брат, мы с тобой" Григорий Азаренок, телеведущий

Между тем, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 136 человек, которые подозреваются в оскорблении сотрудника Комитета государственной безопасности, который погиб 28-го сентября при исполнении служебных обязанностей. В СК по Республике Беларусь отметили, что обещали найти всех, кто решил "похайповать".

Сотрудник КГБ погиб во время антитеррористической операции. Мужчина был смертельно ранен. По словам Александра Лукашенко, погибший по своей воле решил быть без бронежилета. Преступник также погиб от ответного огня.

Видео: YouTube / CTVBY