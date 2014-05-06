В Белоруссии задержали 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ

Оскорбительные материалы публиковались анонимно.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 136 человек, которые подозреваются в оскорблении сотрудника Комитета государственной безопасности, который погиб 28-го сентября при исполнении служебных обязанностей. В СК по Республике Беларусь отметили, что обещали найти всех, кто решил "похайповать".

По данным ведомства, после сообщений о спецоперации в сети стали появляться видео и комментарии, очерняющие память сотрудника спецслужбы. Материалы публиковались анонимно. Пользователей предупреждали, что будут давать "жетскую и принципиальную правовую оценку" по каждому такому факту, но травля, оскорбления и унижения в сети продолжились.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — за возбуждение социальной вражды и оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей. В общей сложности подозреваются 136 анонимным комментаторов. Они были заключены под стражу.

Сотрудник КГБ погиб во время антитеррористической операции. Мужчина был смертельно ранен. По словам Александра Лукашенко, погибший по своей воле решил быть без бронежилета. Преступник также погиб от ответного огня.

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