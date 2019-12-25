Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности. Об этом в эфире местного телеканала Sky News объявил президент государства Гитанас Науседа. Политик объяснил, что отказывается считать белорусского коллегу законным главой республики.
Президент Литвы рассказал, что в Белоруссии не соблюдаются условия свободных демократических выборов.
Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России
Гитанас Науседа, президент Литвы
Политик заметил, что не только Вильнюс, но и весь Евросоюз заинтересован в том, что Минск стал свободным, суверенным и демократическим. Науседа добавил, что Москва хочет видеть Белоруссии государством-сателлитом.
В МИД Литвы заявили, что Тихановской нужно время для принятия решений.
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