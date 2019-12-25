Гитанас Науседа рассказал о том, каим должен быть Минск.

Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности. Об этом в эфире местного телеканала Sky News объявил президент государства Гитанас Науседа. Политик объяснил, что отказывается считать белорусского коллегу законным главой республики.

Президент Литвы рассказал, что в Белоруссии не соблюдаются условия свободных демократических выборов.

Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России Гитанас Науседа, президент Литвы

Политик заметил, что не только Вильнюс, но и весь Евросоюз заинтересован в том, что Минск стал свободным, суверенным и демократическим. Науседа добавил, что Москва хочет видеть Белоруссии государством-сателлитом.

В МИД Литвы заявили, что Тихановской нужно время для принятия решений.