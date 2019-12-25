Литва готовит ноту Белоруссии в связи с пуском БелАЭС

Линас Линкявичюс прокомментировал начало работы белорусской АЭС у границы с Литвой.

Литва готовит ноту протеста Белоруссии в связи с пуском БелАЭС. Об этом журналистам рассказал глава МИД Линас Линкявичюс. По словам министра, Вильнюс недоволен тем, что у государственной границы и в 50 километрах от столицы располагается белорусская атомная электростанция.

Несомненно, так мы отреагируем на данный факт, который не является неожиданным, поскольку мы были о нем предупреждены...Мы должны обратить внимание международного сообщества на манипулирование с выдачей лицензии Линас Линкявичюс, глава МИД Литвы

Чиновник рассказал, что физический запуск БелАЭС станет доказательством для того, что объект не вводится согласно стандартам безопасности. В Литве уверены, что запуск ведется по "какому-то другому календарю" и приурочен к избирательной кампании перед выборами президента республики.

Линас Линкявичюс негативно настроен в отношении того, что Минск позволил себе изменить порядок лицензирования ввода АЭС в эксплуатацию. В настоящее время существует только документ, разрешающий физический пуск. Однако запуск АЭС должен быть единым процессом и не может разбиваться на отдельные этапы.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор.