"Росатом" рассказал о начале процесса на БелАЭС.

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор. Об этом сообщили представители пресс-службы государственной корпорации "Росатом" через собственный аккаунт в Twitter.

На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива сообщение "Росатома"

Напомним, что 6 августа департамент Белоруссии по ядерной и радиационной безопасности МЧС выдал разрешение на загрузку топлива в реактор. В общей сложности эксперты планируют загрузить в активную зону 163 тепловыделяющие сборки.После этого должны пройти определенные технологические операции. Затем последует физический пуск, который станет началом управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. Специалисты выведут реактор сначала на минимальный уровень мощности, чтобы иметь возможность контроля цепной реакции. Постепенно мощность объекта будет увеличиваться.

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Видео: YouTube / Телеканал ОНТ

