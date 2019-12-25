Литва не хочет, чтобы "грязная" белорусская энергия попала в страну.

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России. Об этом сообщили представители пресс-службы парламента страны. Сейм Литвы принял резолюцию, которая требует от Евросоюза ввести ограничения против Минска и Москвы из-за строительства БелАЭС. Чиновники считают, что проект Островецкой АЭС несет угрозу для населения ЕС.

В Литве подчеркнули, что надеются на ввод санкций против РФ, Белоруссии, а также подрядчиков, занимающихся созданием АЭС. Чиновники считают проект "продажей "грязной" энергии". Сейчас страны предложил принять соответствующие меры по недопущению белорусской энергии в Литву после запуска БелАЭС. Парламентарии предлагают правительству Литвы использовать "все политические и дипломатические средства", чтобы получить поддержку ЕС, НАТО и Украины.

Напомним, что БелАЭС создается на территории Гродненской области. С 2011 года Россия предоставляет Минску кредит на строительство в размере 10 млрд долларов. Он покрывает 90 процентов работ. Заказ выполняется при участии российской государственной корпорации "Росатом".

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