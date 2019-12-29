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Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике

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Страны могут не беспокоиться об угрозе со стороны РФ.

В Госдепе признали, что Россия не угрожает Прибалтике. Об этом "РИА Новостям" заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время

прокомментировал эксперт

Спикер напомнил, что прибалтийские страны в значительной степени считаются западным обществом. Латвия, Литва и Эстония входят в НАТО с 2004 года, поэтому участвуют в военных учениях. Правительства государств Прибалтики принимали решения вопреки позиции РФ. Москва видит в расширении НАТО военную и политическую угрозу для собственной безопасности.

Ранее США и "Талибан"(запрещенное террористическое движение в России) подписали мирное соглашение.

 

Теги: госдепартамент, обсе, постпред, прибалтика, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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