США и "Талибан" подписали мирное соглашение с движением

Церемония прошла при участии представителей порядка 30 стран.

США и движение "Талибан" (запрещена в РФ) подписали мирное соглашение. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

На подписании присутствовали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения Абдулла Гани Барадар. Церемония прошла в субботу, 29 февраля, в Дохе. Ее свидетелями также стали представители порядка 30 стран и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно документу Вашингтон обязан сократить численность войск в Афганистане в течение 135 дней и продолжить вывод всех американских сил и сил НАТО из стран. Также, США обязаны снять санкции с членов движения к августу 2020 года.

Со стороны "Талибан" взамен не должно идти никакого насилия, а также любых контактов с "Аль-Каидой" (запрещена в России).

Кабулов добавил, что талибы высказали желание проводить межафганские переговоры в Москве