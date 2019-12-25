Энергетически блок будет запущен через две-три недели.

В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС. Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин в рамках онлайн конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы" заявил, что запуск объекта ожидается через две или три недели. Он напомнил, что для такого рода проектов, ввод АЭС происходит в короткий срок.

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Напомним, что восемь лет назад глава Белоруссии Александр Лукашенко заложил капсулу на площадке строительства АЭС с посланием будущим поколениям. По словам эксперта, работы по вводу в эксплуатацию обычно ведутся от десяти лет. Рабочие республики успели завершить работу за 8 лет.

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