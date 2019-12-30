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На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока
Сегодня, 14:57
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На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока

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Энергоблок планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Сегодня, 19 июля, на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Об этом сообщила пресс-служба "Росэнергоатома".

В реактор загрузили первую топливную сборку. Всего будут последовательно загружены 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом, которое было изготовлено на Новосибирском заводе. 

Операция означает, что все работы, связанные с сооружением блока, уже закончены. Этап займет около двух месяцев. Осенью в планах подключить блок к сети и выработать первые киловатт*часы электроэнергии. 

Ввести энергоблок в эксплуатацию собираются в 2021-м году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленинградская атомная станция создала виртуальную экскурсию. 

Фото: пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"

Теги: аэс, физический пуск, энергоблок, ядерное топливо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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