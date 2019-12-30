На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока

Энергоблок планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

Сегодня, 19 июля, на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Об этом сообщила пресс-служба "Росэнергоатома".

В реактор загрузили первую топливную сборку. Всего будут последовательно загружены 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом, которое было изготовлено на Новосибирском заводе.

Операция означает, что все работы, связанные с сооружением блока, уже закончены. Этап займет около двух месяцев. Осенью в планах подключить блок к сети и выработать первые киловатт*часы электроэнергии.

Ввести энергоблок в эксплуатацию собираются в 2021-м году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленинградская атомная станция создала виртуальную экскурсию.

Фото: пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"