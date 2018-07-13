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Ленинградская атомная станция создала виртуальную экскурсию

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Экскурсовод уточнила, что очные экскурсии проводят по строго утвержденному маршруту.

Ленинградская АЭС решила примкнуть к мировым трендам во время пандемии и создала экскурсию по энергоблоку. Теперь каждый желающий может прогуляться по атомной станции. 

Экскурсия появилась на YouTube-канале станции 28 мая. Видеосюжет покажет зрителю, как устроена ЛАЭС с реактором ВВЭР-1200: от главного пешеходного перехода до хранилища свежего ядерного топлива и, собственно, ядерного реактора. Также зрители увидят блочный пункт управления и кабинет главного инженера. 

Ранее мы писали, что директор ЛАЭС в Сосновом Бору закрыл пирс после гибели девочки.

Видео: Ленинградская атомная станция / YouTube

Теги: видеоэкскурсия, ленинградская атомная станция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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