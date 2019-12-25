Директор ЛАЭС в Сосновом Бору закрыл пирс после гибели девочки

Трагедия произошла 26 мая.

В четверг, 28 мая, директор Ленинградской АЭС Владимир Перегруда объявил о закрытии потенциально опасного пирса в Сосновом Бору. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учреждения.

Напомним, что накануне, 26 мая, с пирса упала 4-летняя девочка. Она пришла погулять со старшим братом и бабушкой. Ребенка не удалось спасти.

Как отмечает директор АЭС, это место не предназначено для прогулок: несмотря на это, жители постоянно находятся на его территории, ловят рыбу и нарушают дисциплину. У пирса уже были установлены бетонные блоки для блокировки проезда машин, но они никак не способствуют сознательности пешеходов.

На данный момент принято решение закрыть Пирс до определения его статуса.

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Фото: ВКонтакте/ leningradaes