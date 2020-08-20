МИД Литвы запретил Лукашкенко въезд в страну

Всего в перечне людей, против которых Литва применила санкции 32 человека.

Литва ввела санкции против Александра Лукашенко и запретила ему въезд на территорию страны. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на главу МИД Линасу Линкявичюса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что запрет на въезд Лукашенко в Литву демонстрирует вмешательство в дела и национальные интересы республики.

Недавно Вильнюс положительно отнесся к решению Евросовета о персональных санкциях в отношении ответственных за насилие в Белоруссии. Литва ввела собственные ограничительные меры против белорусского руководства.

Ранее мы сообщили, что глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам.

Видео: Telegram / @pul_1