Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам

Макей отметил, что сейчас республика переживает самый сложный этап в новейшей истории.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратился к дипломатам. Об этом сказано в заявлении министра, опубликованном на сайте белорусского министерства.

Белорусский МИД подчеркнул, что в текущей ситуации речь идет о сохранении государственности. По мнению главы министерства, речь идет о сохранении государственности. Внешнеполитические интересы республики остаются неизменными. Он уверен, что их необходимо отстаивать. Макей боится потерять свою страну.

Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело. Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба. - Владимир Макей, МИД Белоруссии

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