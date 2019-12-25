Штаб Байдена упрекнул Трампа в политическом эгоизме

Бедингфилд отметила, что лишний раз об этом свидетельствует критика Трампа в адрес шин Goodyear.

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена упрекнул действующего президента Дональда Трампа в политическом эгоизме. Об этом заявил пресс-секретарь президентской кампании Байдена Кейт Бедингфилд.

В среду 19 августа Дональд Трамп призвал к бойкоту шин Goodyear. Он сказал, что компания запрещает в среде своих сотрудников символику его предвыборной кампании. После сообщения Трампа, опубликованного в Twitter, его акции рухнули на 3,8% - до 9,36 доллара за акцию, а после умерили падение до 2,31% - до 9,5 доллара за акцию.

В штабе считают, что Трамп ставит свои интересы выше благополучия страны и сильной экономики. Он проводит много времени в Белом доме, но не думает о том, как живут американцы. Бедингфилд в беседе с журналистами уточнила, что "это провал его политики".

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