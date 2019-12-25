Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России

Политик признался, что поставил ящик пива на то, что республика войдет в состав России до Нового года.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заключил пари с ведущим радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным. Он уверен, что Белоруссия войдет в состав России. Об этом сказано в Telegram-канале лидера фракции.

Буквально недавно Жириновский озвучил единственный путь, который способен помочь занимающему пост президента Александру Лукашенко. По мнению политика, президент должен обратиться за помощью к России. Он рекомендовал Лукашенко вспомнить о всех договорах между Россией и Белоруссией, активировать работу спецслужб и принимать решения как можно быстрее.

Жириновский допускает возможность военного мятежа в Белоруссии. Он думает, что Лукашенко может покинуть республику, как это сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович.

Ранее мы сообщили, что Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией.