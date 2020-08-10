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Жириновский считает, что Лукашенко будет вынужден покинуть Белоруссию

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Он считает, что в Белоруссии началась агония режима.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден покинуть республику в ближайшие годы.

Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет.

Владимир Жириновский, политик

Он отметил, что тот факт, уедет Лукашенко из Белоруссии в этом или следующем году, зависит от жителей Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал прошедшие выборы праздником, а протестующих — овцами.

Видео: Youtube/TUT.BY. Политика

Теги: белоруссия, жириновский, лукашенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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