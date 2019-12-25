Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией. Об этом на пресс-конференции координационного совета по трансферу власти в Белоруссии заявил экс-министр культуры страны Павел Латушко.
Латушко задался вопросом, почему у многих складывается ощущение, что белорусы хотят отказаться от дружбы с Россией. Он просит коллег о помощи. По мнению чиновника, последним политиком будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Он обосновал свою точку зрения, заявив, что ключевые ресурсы республика получает от России.
Это абсолютно прагматично, и это обусловлено банальной, самой базовой, самой глубокой прагматикой – иметь самые добрые отношения с Россией.
- Павел Латушко, экс-министр культуры Белоруссии
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