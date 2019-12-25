Латушко:заявил об отсутствии у ЕС стратегии по Белоруссии

Белорусский оппозиционер выступил с критикой действий ЕС в отношении Минска.

Соратник Светланы Тихановской заявил об отсутствии у ЕС стратегии по Белоруссии. В рамках Международного экономического форума, который проводится в польском городе Карпаче, Павел Латушко объяснил иностранным коллегам, что он наблюдает за прекращением сотрудничества с Евросоюзом по выходу из белорусского кризиса. В частности, речь идет о проекте "Восточное партнерство". По мнению специалиста, режим Александра Лукашенко практически остановил все контакты с соседними государствами.

Латушко оценил тот факт, что Белоруссия недавно получила транш кредита Международного валютного фонда, несмотря на введенные против республики европейские и американские санкции. Политик призвал ЕС проявить волю непризнания правительства Лукашенко.

Сколько бы мы не говорили о диктатуре, проблемах на границе, вчера на счет Белоруссии из МВФ поступил миллиард долларов. С одной стороны, вы вводите санкции, а потом даете режиму миллиард долларов, а в следующем году запланировано три миллиарда. Павел Латушко, оппозиционер

Белорусский оппозиционер заявил о задержании экс-посла страны в Словакии.

Фото: Telegram / Павел Латушко