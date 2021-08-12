Павел Латушко рассказал о поимке силовиками Игоря Лещени за поддержку протестов.

Белорусский оппозиционер заявил о задержании экс-посла страны в Словакии. В собственном Telegram-канале Павел Латушко, включенный КГБ республики в список лиц, ответственных за террористическую деятельность, рассказал, что пойман Игорь Лещеня. Дипломат поддерживал протесты.

В связи с задержанием Игоря Лещени: помню, когда он публично сделал заявление против насилия, это всех нас воодушевило, что коллега, посол, дипломат высказал открыто свою позицию. Павел Латушко, белорусский оппозиционер

Латушко и Лещеня осудили подавление силовиками протестных акций в Белоруссии. Павел Латушко долгое время работал в государственном аппарате, а в последнее время находился на посту руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. В его профессиональной карьере значится работа в качестве посла во Франции и Польше. Несмотря на это оппозиционер вошел в состав лидеров Координационного совета по транзиту власти от режима Александра Лукашенко.

Напомним, что Игорь Лещеня 16 августа 2020 года находился в должности посла в Словакию. Он выступил с видеообращением, в котором заявил, что находится в шоке от действий Минска, от историй об избиениях и пытках активистов во время мирного шествия. Он выразил солидарность с гражданами республики, которые вышли на улицу после президентских выборов. После этого высказывания Лещеня лишился рабочего места.Латушко выехал в Польшу.

США разочарованы состоянием отношений с Белоруссией.

Видео: Telegram/Павел Латушка