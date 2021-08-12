Нед Прайс прокомментировал сокращение числа американских дипломатов в Белоруссии.

США разочарованы состоянием отношений с Белоруссией. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал сообщение МИДа Минска о том, что Вашингтону следует сократить численность дипломатического представительства в республике до пяти сотрудников. Чиновник заметил, что несмотря на это решение власти США и члены посольства продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа.

Дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

В Госдепе США подчеркнули, что Минск проинформировал Вашингтон о введении ограничений по дипломатическому и техническому персоналу в Белоруссии. Мера будет принята с 1 сентября. Прайс заметил, что режим Александра Лукашенко отозвал свое согласие на принятие Джули Фишер в качестве посла. Вашингтон полагает, что Минск ответственен за ухудшение отношений между двумя странами.

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Видео: YouTube / U.S. Department of State