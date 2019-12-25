Минск предложил Вашингтону сократить численность посольства в республике

Кроме того, МИД республики отозвал свое выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

Министерство иностранных дел Белоруссии предложил Соединенным Штатам до 1 сентября текущего года сократить число сотрудников своего посольства до пяти человек. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз в ответ на вопрос агентства "РИА Новости".

Также МИД республики отозвал свое ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом Соединенных Штатов в Минске. Кроме того отмечается, что согласование всех новых проектов и программ по линии Белого дома будет остановлено "до восстановления доверия между странами".

Даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах, соответствовало бы интересам белорусов и американцев. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Белоруссии

Ранее в Белоруссии предложили убрать из основного закона страны тезис о нейтралитете. Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на конституционный референдум. Возможно, в Конституцию включат пункт, в котором будет утверждаться, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам,

Фото: pixabay.com