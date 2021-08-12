Госдеп прокомментировал новые обвинения Навальному

Нед Прайс отреагировал на новые обвинения, выдвинутые СК против оппозиционера из РФ.

Госдепартамент США прокомментировал новые обвинения Алексею Навальному. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник уточнил, что дипломаты внимательно следят за ситуацией.

Мы знаем об этом событии, это произошло вслед за тем, как российские власти не только арестовали господина Навального, но и насильственно подавляли многих россиян, которые мирно вышли на улицы, чтобы протестовать против его задержания. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Напомним, что 11 августа Следственный комитет РФ объявил о том, что российскому оппозиционеру предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан. По данной статье максимальное наказание может составить до трех лет заключения. Обвинение связано с призывами выходить на несогласованные акции протеста, которые проводились в январе текущего года.

Видео: YouTube / U.S. Department of State