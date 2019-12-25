Нед Прайс оценил заявления Пхеньяна из-за учений США и Южной Кореи.

В Госдепе заявили, что у США нет враждебных намерений в отношении КНДР. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге с журналистами. Он прокомментировал совместные американо-южнокорейские военные учения. В Вашингтоне объяснили, что эти мероприятия являются по своей природе оборонительными. Ранее в Пхеньяне выступили с критикой этих учений.

Я не хотел бы давать оценку того, в чем может заключаться или не заключаться сигнал со стороны КНДР. Я подчеркну наш сигнал, который очень прост: совместные военные учения являются исключительно оборонительными по своей природе. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Напомним, что 11 августа заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль объяснил прессе, что Сеул и Вашингтон столкнутся с серьезным кризисом безопасности из-за запланированных на 16-26 августа военных учений около государственной границы с Северной Кореей. Чиновник заметил, что Пхеньян заставит их осознать, какой опасный выбор они сделали.

Госдеп отметил "недопустимо высокий" уровень насилия в Афганистане.

Фото: U.S. Department of State